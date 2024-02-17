أسماء مسلسلات رمضان 2024.. منهم "الحشاشين" و"الكبير أوي 8"

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن قائمة أسماء مسلسلات رمضان 2024، والتي تتضمن منافسة كبيرة بين نجوم هذا الموسم.

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبدالعزيز، وكلا من فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد.

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك ومن بطولة النجم خالد النبوي ويقدم بمشاركة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى.

إخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، وفاء عامر، دنيا المصرى، كارولين عزمى، سلوى عثمان، وفاء مكى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الكبير أوي الجزء 8

تدور الأحداث حول سرقة حزلقوم لبنك من أجل أن يعيش هو وأخوته حياه هانئة، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول أن يلوذ بالفرار، وتحتفل القرية بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام في شخصية أنه مقدم برامج ستاند آب كوميديان، ويعيش الكبير في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف.

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل عتبات البهجة

ويعرف يحيى الفخراني نفسه في المسلسل، في رسالة قصيرة، وبضحكة صافية، قائلًا: "يا مساء البهجة، بالنسبة للناس اللي بتنورنا لأول مرة أنا اسمي بهجت الأنصاري، بقدم محتوى على اليوتيوب اسمه (عتبات البهجة)".

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل المعلم

يجسد الفنان مصطفي شعبان شخصية "معلم" وذلك لكونه تاجر سمك في أحد الأسواق، وهو الأمر الذي يتسبب بدخوله في العديد من الصراعات مع كِبار التجار، لتتصاعد أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي.

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أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل بابا جه

مسلسل بابا جه وهو من تأليف وائل حمدي وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين أما ضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوى، ووإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدي جوهر.

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "بدون سابق إنذار"

تدور قصة مسلسل "بدون سابق إنذار"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، عن شخصية المهندس مروان الألفي البالغ من العمر 34 عامًا والذي يجسده الفنان آسر ياسين، وليلى البالغة من العمر 28 عامًا والتي تجسدها الفنانة عائشة بن أحمد وهما زوجان ينتظران مولودهما الأول.

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل فراولة

مسلسل "فراولة" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وهو من إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي.

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل جودر

مسلسل جودر ينتمي إلى مسلسلات الـ 15 حلقة حيث سيعرض ضمن الماراثون الرمضاني 2024

مسلسل جودر تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري وهو بطولة النجم ياسر جلال ويشارك بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين فى مقدمتهم: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، وأيتن عامر.

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل "صدفة"

مسلسل "صدفة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وبطولة ريهام حجاج، خالد الصاوي، عصام السقا، ميار الغيطي، سلوى خطاب، رحاب الجمل، وإنتاج شركة فينتدج.

أسماء مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل مسار إجباري

تدور أحداث مسلسل مسار إجباري للفنان عصام عمر، والفنان أحمد داش في منطقة شعبية ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من أب واحد، وهم حسن وحسين عكس يعض تمامًا في كل شئ.