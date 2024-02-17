السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| عدد حلقات وقصة مسلسل سر إلهي بطولة روجينا

سر إلهي
سر إلهي

تشارك الفنانة روجينا في الأعمال الرمضانية منذ سنوات، الأمر الذي يجعل جمهور الشاشة الصغيرة ينتظر إبداعتها بفارغ الصبر، ما يجعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يبحثون بشكل دؤوب عن أبطال وفريق العمل القائم على مسلسل  سر إلهي التي تتربع الفنانة روجينا على عرش بطولته.

مسلسل سر إلهي

وينتظر محبي ومتابعي الفنانة روجينا عرض مسلسل سر إلهي والذي يعرض ضمن السباق الرمضاني 2024، ضمن مسلسلات الشركة المتحدة.

يبحث محبي الدراما عن المسلسلات التي يتم عرضها ضمن ماراثون رمضان 2024، والتي من ضمنها مسلسل سر إلهي للفنانة روجينا وعدد من نجوم الوسط الفني.

عدد حلقات مسلسل سر إلهي

ينتمي مسلسل "سر إلهي" إلى مجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك 2024 عبر منصة "واتش إت" watch it، وإحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويستمر فريق العمل في تصوير مشاهد المسلسل والانتهاء منه قبل بداية الشهر الكريم وإجراء أعمال المونتاج تمهيدا لعرضه خلال النصف الأول من شهر رمضان المقبل 2024 والذي يتوقع أن يشهد نسب مشاهدة عالية عبر القنوات التابعة لشركة المتحدة للخدما الاعلامي  ومنصة واتش إت  watch it الرقمية.

قصة مسلسل سهر إلهي في رمضان 2024

وقد حرص الجمهور المصري والعربي على البحث عن المسلسلات التي تشارك في السباق الرمضاني على شاشات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الرمضاني 2024، وكان أبرزها مسلسل سر إلهي.

تدور قصة مسلسل سر إلهي رمضان 2024 حول سيدة تدعى نصرة وتقوم بدورها الفنانة روجينا ومتزوجة من الفنان محمد ثروت يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها زوجها وتنتقل إلى القاهرة تاركة المنصورة لتعمل في أحد دور رعاية كبار السن وتتعرف فيه على سيدة عجوز ويتم اتهامات بالقتل.

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