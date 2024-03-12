الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة الثانية.. مَن هو بلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام؟

مسلسل سر المسجد
مسلسل سر المسجد

تطرقت الحلقة الثانية من مسلسل سر المسجد إلى أول مؤذن في الإسلام بلال بن رباح، ويرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز المعلومات عنه.

 

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 3

تعرض قناة الحياة غدًا الحلقة 3 من مسلسل سر المسجد عقب آذان المغرب الساعة 6.5 مساءً وكذلك تعرضه منصة watch it.

 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 2

بلال بن رباح

صحابي ومؤذن النبي محمد (ص) ومولى أبي بكر الصديق، كان بلال من السابقين إلى الإسلام ومن المستضعفين الذين عُذّبوا ليتركوا الإسلام حيث كان عبدًا لبني جمح من قريش، فعذبه سيده أمية بن خلف بعدما أعلن إسلامه، فاشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه اشتهر بلال بصبره على التعذيب وقولته الشهيرة تحت التعذيب «أحدٌ أحد» ولما شُرع الأذان، اختاره النبي محمد (ص) ليكون مؤذنه الأول.

 

قنوات عرض مسلسل سر المسجد الحلقة الثالثة

أعلنت قناة الحياة عن عرض مسلسل سر المسجد فى موسم رمضان الساعة السادسة و5 دقائق، ضمن جدول مشاهدة مسلسلات رمضان.

 

قصة مسلسل سر المسجد

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث "سر المسجد" حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وتبدأ قصة المسلسل بأب يطلق تطبيق لتعليم نجله كيفية الصلاة في المسجد، وآدابه وقيمته، وفجأة يصبح هناك فيروس على التطبيق يقوم باختطاف الأب والإبن بداخله لتبدأ رحلة المغامرات التي تتضمن مواقف متعددة لتعليم الأطفال آداب المساجد وفضلها، وقصص عن المساجد والصلاة في وقتها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الأعمار، وتعتبر قصة المسلسل من افضل قصص مسلسلات الكارتون خلال رمضان 2024.

ابطال مسلسل سر المسجد

سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو.

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