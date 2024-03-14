"سر المسجد" الحلقة 4.. ساعة ذكية تفك أزمة الرموز للحصول على تطبيق الصلاة

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل سر المسجد، اليوم، بقيام الشيخ صلاح بتوعية سيف وياسين عن فضل الصلاة في المسجد، مستشهدًا بأحاديث من السنة النبوية الشريفة، وأكد لهم أنه لكي يعود التطبيق للعمل يجب الحصول على الرموز التي استولى عليها الفيروس غلباوي.

وأثناء تجول سيف وياسين بالسوق بحثًا عن الرموز لمحا واحدا لدى تاجر، وحاولوا الحصول على الرمز إلا أن التاجر رفض وطلب المقايضة بسلعة مهمة، لذا قاموا بمقايضته بالساعة الذكية المملوكة لسيف، وحصلوا على الرمز وقام سيف بتوصيله للشيخ صلاح في المسجد.

تعرض قناة الحياة الحلقة الخامسة من مسلسل سر المسجد، غدًا الجمعة، بعد أذان المغرب مباشرة الساعة 6.05 مساء.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل سر المسجد

وطرحت منصة Watch it برومو مسلسل سر المسجد المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها ونشرت الصفحة بوسترات الشخصيات المقرر ظهورها فى العمل، وكتبت: "انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر فى جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة.

مسلسلات رمضان 2024

أبطال مسلسل سر المسجد

سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو.

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