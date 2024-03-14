الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

3 آلاف "كرتونة خير".. التحالف الوطني يعلن خطة شهر رمضان بمطروح

التحالف الوطنى للعمل
التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، عن خطة عمل أمانة محافظة مطروح خلال شهر رمضان المبارك.  

وأوضح التحالف الوطني، أنه تم توزيع نحو 3 آلاف عبوة من “كرتونه الخير” على المستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية بـ 8 مراكز بمحافظه مطروح لتخفيف العبء عنهم في شهر رمضان الكريم وإقامة مائدة الرحمن لإفطار 35  ألف صائم بواقع 1150 صائم يوميا على مدار شهر رمضان المبارك.

منافذ بيع

وأضاف أنه من المقرر إقامة منافذ بيع التحالف الوطني بواقع 3 منافذ كمرحلة أولى لبيع السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مخفضة عن الأسواق وذلك للتخفيف عن المواطنين.

 مسابقة رمضانية

وأشار بيان التحالف الوطني، إلى أنه من المقرر توزيع مياه وتمر بشكل يومي أثناء اذان المغرب بالاضافة إلي أقامه مسابقه رمضانيه في مركز الشباب " دوري كرة قدم " مع تقديم الهدايا للمشاركين بحضور كابتن حسام حسن مدرب المنتخب الوطني وإحياء ليلة القدر بتكريم حفظة القرآن الكريم.

كرتونة الخير التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خطة عمل أمانة محافظة مطروح مطروح شهر رمضان

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