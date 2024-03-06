محافظ مطروح يستقبل قافلة المواد الغذائية استعدادًا لشهر رمضان

وجَّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجهود البنك الزراعي المصري برئاسة علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والتعاون المستمر والمثمر مع محافظة مطروح وكذلك جهود المشاركة المجتمعية والإنسانية الفاعلة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك مع استقبال محافظة مطروح اليوم الأربعاء، القافلة الرمضانية لكراتين المواد الغذائية المُهداة من البنك الزراعي المصري للمحافظة لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية ضمن مبادرة قوافل الخير التي أطلقها البنك الزراعي المصري مع استقبال شهر رمضان الكريم بعدد ١٠٠٠ كرتونة مواد غذائية تشمل كل كرتونة السلع الرئيسية من سكر وأرز ومكرونة وسمن وشاي وتمر وبقوليات عدس وفول وغيرها.

جاء ذلك بحضور كلا من أسامة المصري، رئيس قطاع إسكندرية ومطروح بالبنك الزراعي، والنائبة فتحية السنوسي، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد، وأحمد عبدالرحيم، رئيس المنطقة، والمهندس جمال خليل، مدير البنك الزراعي بمطروح، وعدد من مديري الإدارات المعنية بالمحافظة.

ووجَّه محافظ مطروح، بتوزيع الكراتين الغذائية على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والدعم بالمحافظة.

قافلة المواد الغذائية

محافظ مطروح يستقبل قافلة المواد الغذائية

محافظ مطروح يستقبل قافلة المواد الغذائية

قافلة المواد الغذائية