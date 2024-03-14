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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل سر المسجد الحلقة 4

مسلسل سر المسجد الحلقة 4.. كل ما تريد معرفته عن فضل المساجد في الإسلام

مسلسل سر المسجد الحلقة
مسلسل سر المسجد الحلقة 4

تناول مسلسل سر المسجد في الحلقة 4،  المعروضة على قناة “الحياة”، فضل المساجد وأهميتها عند للمسلمين.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، فضل المسجد في الإسلام وفقًا لأدلة من السنة النبوية:

مسلسل سر المسجد الحلقة 4

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- الترغيب في بناء المساجد

قال صلى الله عليه وسلم: “من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله تعالى بنى الله له بيتا في الجنة”. رواه مسلم.

ـ الترغيب في العبادة والعلم

قال صلى الله عليه وسلم: “من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح”. متفق عليه وهذا لفظ مسلم. 

وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: “ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدراسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده” رواه مسلم.

 

ـ كان مسكنا لبعض المسلمين الذين لا يجدون مأوى كما هو شأن أهل الصفة، وقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر كان ينام فيه وهو شاب عزب.

 

ـ كان محل استقبال الوفود التي تفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعوهم ويعلمهم ويرشدهم ، إضافة إلى حلق التعليم وغيرها التي كان المسجد وما يزال مكانا رحبا لها.

 

 

أحداث مسلسل سر المسجد الحلقة 4

بدأت الحلقة الرابعة من مسلسل سر المسجد اليوم، بقيام الشيخ صلاح بتوعية سيف وياسين عن فضل الصلاة في المسجد مستشهدًا بأحاديث من السنة النبوية الشريفة، وأكد لهم أنه لكي يعود التطبيق للعمل يجب الحصول على الرموز التي استولى عليها الفيروس غلباوي.

وأثناء تجول سيف وياسين بالسوق بحثًا عن الرموز لمحا أحد لدى تاجر ، وحاولوا الحصول على الرمز إلا أن التاجر رفض وطب المقايضة بسلعة مهمة، لذا قاموا بمقايضته بالساعة الذكية المملكة لسيف، وحصلوا على الرمز، وقام سيف بتوصيله للشيخ صلاح في المسجد.

 

مسلسلات رمضان 2024

 قصة مسلسل سر المسجد

 

وطرحت منصة Watch it برومو مسلسل سر المسجد المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها، ونشرت الصفحة بوسترات الشخصيات المقرر ظهورها فى العمل، وكتبت: "انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر فى جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة.

 

مسلسلات رمضان 2024 

أبطال مسلسل سر المسجد

سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو.

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