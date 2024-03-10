موعد صلاة التراويح 2024.. وحكم إقامتها في المساجد

موعد صلاة التراويح 2024 محور تساؤل الملايين من المواطنين حاليا وذلك قبل ساعات فقط من إعلان دار الإفتاء المصرية استطلاع هلال شهر رمضان وتحديد ثبوت رؤية الهلال من عدمه وتحديد أول أيام الشهر الكريم وفقا لتقرير كافة المراصد الشرعية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

موعد صلاة التراويح 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد صلاة التراويح 2024 في أول ليالي شهر رمضان المبارك خلال هذا العام 2024 - 1445 حيث تصلى عقب أداء صلاة العشاء وحتى قبيل الفجر بوقت قليل وتؤدى ركعتين ركعتين وتعد من شعائر الإسلام العظيمة التي تقام في كافة المساجد خلال شهر رمضان المبارك وتعد من أعظم العبادات ولها فضل كبير مكفرة للذنوب.

ووضعت وزارة الأوقاف المصرية خطة لإعمار كافة المساجد وانهت عملية الصيانة والفرش لاستقبال المصلين لأداء صلاة القيام خلال ليالي شهر رمضان المبارك 2024 - 1445 في كافة محافظات الجمهورية حيث تعد من النوافل التي تضاعف بها الحسنات فركعة في شهر رمضان تعادل ألف ركعة في غيره.

ليلة القدر رمضان 2024

فضل الله سبحانه وتعالي شهر رمضان عن باقي الشهور وعظم فيه أجر العبادات وجعله من الشهور المكفرة للذنوب وجعل فيه ليلة خير من ألف شهر وهى ليلة القدر التي أنزل فيها الله سبحانه وتعالي القرآن على سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وذلك وفقا لقول الله تعالى (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5).

واختلف العلماء على تحديد تلك اللية منهم من يرى أنها ليلة 23 ومنهم من يري أنها ليلة 27 ومنهم من يري أنها ليلة 29 من شهر رمضان ولكن السنة النبوية ذكرت علامات تلك الليلة.

حكم صلاة التراويح رمضان 2024

أكدت دار الإفتاء المصرية على حكم إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان المبارك عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي أن صلاة التراويح سنة مؤكدة أقامها الرسول صل الله عليه وسلم في المسجد خلال الشهر الكريم ولكنه خشى على فرضها على أمته فجعلها بشكل فردي في المنزل ولكن سيدنا عمربن الخطاب أعاد إحياها في المسجد عقب وفاة الرسول صل الله عليه وسلم.

اقرأ أيضا

موعد رؤية هلال رمضان 2024.. ضوابط صلاة التراويح في المساجد