مسلسل سر المسجد الحلقة 5| "غلباوي" يواصل محاولاته لسرقة ساعة "سيف"

دارت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل سر المسجد ، حول محاولات من الفيروس غلباوي للاستيلاء على الساعة الرقمية المملوكة لسيف، بعد أن تناول عنها لصالح التاجر، للحصول على الرمز وإعادته للمسجد.

ووجه صلاح شيخ المسجد الكبير، سيف إلى أهمية الوضوء الصحيح مستعرضًا قصة الحسن والحسين عليهما السلام حين أرادا تعليم رجلًا مسلمًا الوضوء الصحيح، وعلى الجانب الآخر ظهرت شروق التي تحاول القضاء على الفيروس غلباوي في محاولة لاستعادة الفيروس نشاطه.

موعد عرض حلقة 5

عرضت قناة الحياة اليوم الحلقة 5 من مسلسل سر المسجد عقب آذان المغرب الساعة 6.5 مساءًا، وكذلك تعرضه منصة watch it.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل سر المسجد

وطرحت منصة Watch it برومو مسلسل سر المسجد المقرر عرضه فى الموسم الرمضانى المقبل 2024، كما كشفت عن أسماء الشخصيات التى ستتواجد خلال أحداث المسلسل، ومنها: سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو، وغيرها ونشرت الصفحة بوسترات الشخصيات المقرر ظهورها فى العمل، وكتبت: "انتظروا مسلسل الأنيميشن سر المسجد على WATCH IT، رمضانك عندنا، متوفر فى جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يعرض المسلسل على قناة الحياة.

يناقش المسلسل مجموعة من القضايا الهامة ومنها بر الوالدين، واهمية الصلاة والمواظبة عليها، وقيمة المساجد، والمسلسل مكون من 30 حلقة، تمتد الحلقة الواحدة لمدة 10 دقائق.

وتدور أحداث كرتون سر المسجد حول التربية الدينية للأطفال وتعاليم الدين المختلفة، وأيضًا عن سر التعلق بالمسجد وحل المشكلات في إطار ديني، ومناقشة بعض المشكلات التي تحدث بين الأطفال مثل التنمر.

وتبدأ قصة كرتون سر المسجد، بأب يطلق تطبيق لتعليم نجله كيفية الصلاة في المسجد، وآدابه وقيمته، وفجأة يصبح هناك فيروس على التطبيق يقوم باختطاف الأب والإبن بداخله لتبدأ رحلة المغامرات التي تتضمن مواقف متعددة لتعليم الأطفال آداب المساجد وفضلها، وقصص عن المساجد والصلاة في وقتها بشكل مبسط يتناسب مع جميع الأعمار، وتعتبر قصة المسلسل من افضل قصص مسلسلات الكارتون خلال رمضان 2024.

أبطال مسلسل سر المسجد

سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، القرد ميمو.

قد يهمك أيضا: