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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. تهديدات من شخص مجهول لأبطال "الكبير"

مسلسل الكبير اوى
مسلسل الكبير اوى

تصدر مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 تريند x، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

واستطاع مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 الاستحواذ على اهتمام المشاهدين نظرا للجرعة الكوميدية التي قدمها العمل منذ انطلاق أولى حلقاته. 

وزاد البحث عن تفاصيل وأحداث الحلقة 6 من المسلسل. 

وننشر خلال هذا التقرير تفاصيل وأحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8. 

أبرز أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن 

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن أحداثا غير متوقعة، حيث تلقت مربوحة تهديدات من شخص مجهول ادعي أنه ياسمين عز واشترط عليها أن تقابله في الخرابة دون أن تخبر أحد بالموعد خاصة الكبير. 

وقام نفس الشخص بالاتصال بهدرس مقابلته الخرابة أيضا وادعى أنه الزعامة عادل  شكل  وتلقى نفادي تهديدات من شخص ادعي انه طمطم وكذلك طبازة الذي هدده شخص قال إنه الكبير 

والعترة الذي هدده شخص تقمص دور بكار وقال الشخص لجميع من هددهم ألا يخبروا أحد بشيء عن هذه المقابلة خاصة الكبير. 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6

يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 عقب أذان المغرب بشكل يومي طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناة ON وON drama ومنصة watch it.

يعاد الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 على شاشة ON بواقع مرتين الأولى في تمام الساعة الثالثة صباح اليوم التالي والثالثة عصرًا مساء اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 6 على شاشة ON drama في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف مساء.

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