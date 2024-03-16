مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6.. ميرنا جميل ترفض الابتعاد عن أمير كرارة

يواصل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 تصاعد أحداثه، بعدما نجح “فاروق” أحمد رزق، في استفزاز “ياسين” أمير كرارة، ليقرر العودة إلى المنزل للانتقام منه بسبب طرده لعائلته من منزلهم.

مسلسلات رمضان 2024

تفاصيل أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6

بدأ مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 6 بمشهد فلاش باك كالمعتاد في الزمن الماضي، اثناء طفولة “فاروق” و “ياسين”، اثناء لعبهم لكرة قدم، ولكن الكرة ابتعدت عنهما، ليذهب ياسين لاحضارها، ولكنه يتفاجأ بعمه يقف مع إحدى الفتيات ويودعها، وياتي “فاروق” ويرى نفس المشهد دون الافصاح عن أي تفاصيل من تكون الفتاة وسبب الوداع.

وانتقلت أحداث الحلقة على “عبد الحميد” سيد رجب، الذي حرص على زيارة ابنة اخيه “جمالات” رحاب الجمل، ليخبرها بما حدث معه من “فاروق” الذي قام بطرده، فتفجأت لكنها صدمت أكثر بمعرفتها لطرده لباقي العائلة من منزلهم، وأخبرها عمها بأن والدها الحاج محمود الرفاعي كتب كل املاكه لـ “فاروق” بأوراق رسمية، لذلك تصرف فاروق بتلك الطريقة.

وفي مشهد مختلف، ظهر “ياسين” برفقة “صباح حلويات” ميرنا جميل، والذي قرر الذهاب إلى “فاروق” والانتقام منه بسبب طرده لعائلته من منزلهم، ولكن “صباح” حاولت تغيير قراره، ولكنه رفض وطلب منها الابتعاد عنه حتى لا تتأذى بسببه، ولكنها رفضت بشدة وأصرت على أن تكون بجانبه طوال رحلته وتقوم بمساعدته.

قصة مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث مسلسل بيت الرفاعي حول الصراعات بين العائلة على الميراث وإدارة التجارة الخاصة بهم، حيث كشف البرومو عن أسرتين أولاد عم لديهم منزل كبير فى نزلة السمان ويدخل أمير كرارة فى صراع مع ابن عمه أحمد رزق على زعامة العائلة والسيطرة على البيت وتجارهم، كما يتورط كرارة فى قضية يكون مطارد بسببها بسبب اتهامه لمقتل والده.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

يعتبر مسلسل بيت الرفاعي ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2024 ، والعمل بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

اقرأ أيضًا: