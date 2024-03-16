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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مسلسل الكبير أوي 8| اعرف موعد عرض الحلقة 6 والأحداث قبل العرض

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8

يتساءل قطاع كبير من الجمهور عن موعد عرض الحلقة 6 من مسلسل الكبير أوي 8 قبل الإفطار كل يوم، فالمسلسل للعام الثاني على التوالي أصبح من الطقوس الرمضانية على الإفطار ويعرض بالتزامن مع رفع أذان المغرب، والكبير أوي من الأعمال الدرامية ذات الشعبية في مصر والوطن العربي ومن أنجح الأعمال الكوميدية في كل مواسمه الثمانية. 

 موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

يُعرض مسلسل الكبير أوى 8 بطولة النجم أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساءً، كما يتوفر على منصة Watch it.

أحداث الحلقة 6 من الكبير أوي 8 

في الحلقة السادسة من مسلسل "الكبير أوى 8"، تستمر الأحداث في تقديم مزيد من الكوميديا والإثارة بعد عودة الكبير إلى حياته الطبيعية. بعد الأحداث الطريفة التي جرت في الحلقة السابقة، يتابع المشاهدون مغامرات الكبير ونفادي في محاولاتهما لتخطي العقبات والتحديات.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

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ملخص مسلسل الكبير اوي 8 لـ احمد مكي الحلقة 5| فشل زواج نفادى وأمينة خليل

 ملخص الحلقة 5 من مسلسل الكبير أوي 8 

في الحلقة الخامسة، شهد المشاهدون محاولات مضحكة من الكبير لجذب انتباه وإعجاب أمينة خليل من خلال رسم صورة إيجابية لنفسه أمامها، بهدف الزواج منها والتخلص من لعنة الشمامة. وبعد جهود مضنية، نجح نفادي في إقناعها واكتساب موافقتها للزواج.

من جانب آخر، عادت مربوحة مرة أخرى إلى "الأطقم"، وظهرت بطقم ريش مثير للضحك، مما أثار ضحكات الجمهور وزاد من جوانب الفكاهة في المسلسل.

فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 

المسلسل يعُدُّ جزءًا من مسلسلات رمضان 2024، ويضم نخبة من النجوم مثل أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف. العمل من إنتاج شركة سينرجي، وتولي أحمد الجندي الإخراج والإشراف على الكتابة.

مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

ويُذكر أن أحمد مكي عاد لاستكمال سلسلة "الكبير أوى" في شهر رمضان قبل الماضي، حيث قدم الجزء السادس بعد 7 سنوات من التوقف، إذ قدم الجزء الخامس في عام 2015، ونجح الجزء السادس في تحقيق نجاحًا كبيرًا، وأسهم في ظهور عدد من النجوم الكوميديين الواعدين مثل رحمة أحمد وحاتم صلاح ومصطفى غريب.

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

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