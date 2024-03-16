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فن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6.. سر تهديدات حزلقوم لأبطال الكبير

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6

يترقب جمهور مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 6 أحداث وتفاصيل الحلقة 6 من مسلسل الكبير اوي التي تعرض حاليا وبشكل حصري عبر شاشة قناة ON. 

ويواصل النجم احمد مكي وابطال مسلسل الكبير اوي مغامراتهم الكوميدية الشيقة والتي يلتف حولها الصغار والكبار، وزاد البحث عن أحداث وتفاصيل الحلقة 6 مسلسل الكبير اوي الجزء 8. 

وننشر خلال هذه السطور تفاصيل وأحداث الحلقة 6 مسلسل الكبير اوي الجزء 8. 

  مسلسل الكبير اوي 8 الحلقة 6

شهدت أحداث حلقة اليوم من مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6 أحداث غير متوقعة فبعد ان تقابل أبطال الكبير مربوحة وهدرس ونفادي وطبازة والعترة في الخرابة انكشف امر الشخص الذي قام بتهديدهم واتضح انه حزلقوم الذي جمعهم في سرية تامة القيام بمهمة خطيرة وهي سرقة بنك للحصول على الصندوق الذي سرقه منه فاروق سماحة. 

وسرد لهم حزلقوم سبب رغبته في سرقة البنك حيث حكي لهم انه دخل مزاد أمام فاروق سماحة في يوم من الايام على لوحة مقلدة للفنانة فريدة غالي ثم صندوق مهم فيه اشياء ثمينة حيث حصل عليه حزلقوم  ب 2 مليون دولار أمريكي ولكن قام سماحة بسرقته. 

لذلك استعان حزلقوم بمربوحة ونفادي وهدرس وطبازة مساعدته في سرقة البنك الموجود به الصندوق على طريقة مسلسل لاكازا دي بابل. 

قصة وقنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة الثالثة طوال شهر رمضان على قناة ON وON drama وعبر منصة watch it

تدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

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  أبطال مسلسل الكبير اوي 8 

يقوم ببطولة مسلسل الكبير أوي 8  عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي.

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