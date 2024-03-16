السبت 16 مارس 2024
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فن

مصطفى غريب لـ"الدستور": نجاح "الكبير أوي" فاق التوقعات

الفنان مصطفي غريب
الفنان مصطفي غريب

قال الفنان مصطفى غريب، إن نجاح الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" فاق التوقعات.

وأضاف غريب، لـ"الدستور"، أن أسرة عمل المسلسل عملت بكل حب لخروج العمل بأفضل صورة، مؤكدًا أنه وفريق عمل المسلسل أوشكوا على الانتهاء من تصوير مشاهده بالكامل. 

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 

ويُعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عقب أذان المغرب يوميًا طوال شهر رمضان 2024 على شاشة قناتيِّ ON وON drama ومنصة watch it.

وتدور أحداث الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"  حول عدد من "اسكتشات" كوميدية، تبدأ من احتفالات قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، وخلال الحلقات تظهر شيماء سيف.

ومن الفقرات الكوميدية المهمة في المسلسل، حين تكتشف مربوحة أنها حامل، وتدخل في التغيرات المزاجية، ويعاني "الكبير" من تغيرات حالتها المزاجية، ويُجسِّد الفنان حاتم صلاح، شخصية "نفادي"، ويشارك في احتفال القرية بالهالوين، ويُعيد حاتم صلاح "نفادي" للمشاهدين ذكريات برنامج الكاميرا الخفية.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: رحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومى فؤاد، وأيضًا حاتم صلاح ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وأكرم حسني وصفاء الطوخي ومن إخراج أحمد الجندي.

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