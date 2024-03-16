4 ساعات يوميا.. مواعيد البنوك في رمضان 2024

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن مواعيد البنوك في رمضان 2024، مع اقتراب الشهر الفضيل والمقرر له فلكيا الإثنين ١١ مارس الجاري.

مواعيد البنوك في رمضان 2024

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد البنوك في رمضان 2024 ، والخدمات المصرفية بالبنوك.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزى المصرى، قرارا بمواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك، لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

مواعيد عمل البنوك

وكانت مواعيد العمل بجميع البنوك في مصر في غير شهر رمضان من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

أبرز الخدمات البنكية الإلكترونية المقدمة للمواطنين

ويمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، وسداد مستحقات البطاقة الائتمانية، وسداد أقساط القروض، وسداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.