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مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 .. وإجازة المكاتب رسميا

مواعيد عمل البريد
مواعيد عمل البريد

مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الأيام الماضية حيث تزداد عمليات البحث على موقع جوجل، من قبل المواطنين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لرغبتهم في معرفة أوقات عمل الموظفين في الهيئة القومية للبريد المصري يوميا.

وتزامنًا مع تساؤل الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في رمضان 2024 يرصد موقع الدستور للقراء في تقريره الخدمي مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 الصباحية والمسائية، والخدمات التى يقدمها البريد المصرى إلكتروني:

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لجميع المواطنين.. مواعيد عمل البريد المصري في شهر رمضان 2024

مواعيد عمل البريد في رمضان 2024 الصباحي والمسائي

حددت الهيئة القومية للبريد المصري مواعيد العمل مكاتب البريد  في رمضان 2024 بدا من الساعة التاسعة صباحا حتي  حتى الثانية ظهرًا، لمدة 5 ساعات يوميا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية  فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

مواعيد عمل مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت

قررت الهيئة عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات ليلية للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد العمل في مكاتب البريد المسائية 

تبدأ الهيئة القومية للبريد المصري في تشغيل 60 مكتب بريد منتشر على مستوى الجمهورية خلال فترة المسائية في شهر رمضان المبارك حيث يبدأ العمل في تمام الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة الحادية عشرة مساءا وفقا لقواعد تشغيل الهيئة تيسيرا على العملاء من كافة محافظات الجمهورية.

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سيارات وأكشاك متنقلة.. مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2024

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اجازة مكاتب هيئة البريد المصري 

في الأعياد الرسمية، يتوقف العمل في مكاتب البريد المصري تمامًا، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الميلاد ورأس السنة الهجرية، وفقًا لقرار رسمي.

الخدمات التى يقدمها البريد المصرى إلكتروني:

يقدم البريد المصرى العديد من الخدمات للمواطنين ومن ضمنها التالى:

خدمات الأحوال المدنية والتى تشمل استخراج الأوراق التالية:

استخراج شهادة الميلاد

استخراج شهادة الوفاة

استخراج شهادة قيد عائلي

استخراج بطاقة الرقم القومي حال كونها بدل تالف أو بدل فاقد

استخراج وثيقة زواج / طلاق.

 

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