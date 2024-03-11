يتسال كثير من المواطنين، مع أول ايام شهر الصيام الفضيل، عن مواعيد عمل البريد في رمضان 2024، وأبرز الخدمات التي يقدمها البريد المصري في رمضان.

سيارات وأكشاك متنقلة.. مواعيد عمل مكاتب البريد في رمضان 2024

وينشر "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل البريد في رمضان 2024، وموعد عمل الأكشاك البريدية والسيارات البريد المتنقلة.

موعد عمل البريد في رمضان 2024

حددت الهيئة القومية للبريد المصري مواعيد العمل مكاتب البريد في رمضان بدا من الساعة التاسعة صباحا حتي حتى الثانية ظهرًا، لمدة 5 ساعات يوميا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

مواعيد عمل مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت

قررت الهيئة عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات ليلية للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد عمل سيارات البريد المتنقلة والأكشاك

قررت الهيئة أن تبدأ مواعيد عمل سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، والفترة المسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

قررت الهيئة تشغيل 109 مكاتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة ليلًا.

وقامت الهيئة بتشغيل الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

إضافة فترة عمل ليلية لمناطق التوزيع الرئيسية

كما تقرر تشغيل مناطق التوزيع الرئيسية فترة عمل ليلية، لتبدأ مواعيد العمل بها من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 12 ليلًا، بهدف توفير أفضل الخدمات للشحن السريع وتوصيل الطرود بأقصى سرعة ممكنة خلال شهر رمضان المبارك.

غرفة للمتابعة والتحكم لمراقبة انتظام العمل في رمضان

قررت الهيئة تشكيل غرفة للمتابعة والتحكم الرئيسيه بالهيئة والتي ستعمل على متابعة انتظام العمل بجميع المنافذ خلال الشهر الفضيل؛ وذلك لتقديم جميع الخدمات للمواطنين على أكمل وجه وبالجودة المطلوبة، وتذليل أية عقبات قد تواجه العاملين في أثناء تأدية عملهم إن وجدت.