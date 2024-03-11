مواعيد عمل البنوك فى رمضان 2024 والإجازات الرسمية.. تبدأ من 9:30 صباحا

أعلن البنك المركزى المصرى، عن مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024 والاجازات الرسمية، وذلك يكون لمدة 4 ساعات يوميا، حيث أن من المقرر أن ستمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور بداية من التاسعة والنصف صباحًا للساعة الواحدة والنصف عقب صلاة الظهر.

مواعيد عمل البنوك فى رمضان 2024 والاجازات الرسمية

وبالنسبة لجميع الموظفين العاملين في البنوك، فمن المقرر أن ستبدأ اليوم البنوك عملها فى تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

ويضم القطاع المصرفي المصري 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

إجازات البنوك في رمضان 2024

وتعمل البنوك المصرية طوال 5 أيام في الأسبوع، من يوم الأحد حتى يوم الخميس، فيما ستكون أيام الجمعة والسبت هما إجازة اسبوعية، لكي تصل عدد الإجازات في شهر رمضان إلى عدد 8 أيام، فيما سيصادف أن شهر رمضان لعام 2024 لا يوجد به وجود أية إجازات رسمية إضافية.

وتقدم جميع البنوك خدماتها لجميع عملائها على مدار الساعة عبر ماكينات الصراف الآلي المنشرة بكافة المحافظات والبالغ عددها حوالي 6 آلاف ماكينة تابعة لعدد 38 بنكا في الأسوق المصري.

ويبلغ عدد كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري في مصر نحو 38 بنكا بعدد فروع يبلغ حوالي 6 آلاف فرع منتشرين في جميع المحافظات المختلفة، ولاسيما أن كان المستشار محمد الحمصاني، بصفته المتحدث باسم مجلس الوزراء قد أعلن أن مجلس الوزراء وافق بشكل رسمي على أن ستكون مواعيد العمل الرسمية لجميع العاملين في الجهاز الإدري للدولة المصرية في شهر رمضان 2024 ستقتصر على عدد 5 ساعات عمل فقط ستبدأ بداية من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.

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إجازات شهر رمضان 2024

إجازات شهر رمضان الرسمية “لا توجد”، ولكن ستقتصر فقط على جميع الإجازات الأسبوعية والتي ستوافق يوم الجمعة ويوم السبت في كل أسبوع وسيكون عددها “8 أيام فقط” وتكون هي كالتالي:

الأسبوع الأول في شهر رمضان 2024

يوم الجمعة: 15 مارس 2024.

يوم السبت: 16 مارس 2024.

الأسبوع الثاني في شهر رمضان 2024

يوم الجمعة: 22 مارس 2024.

يوم السبت: 23 مارس 2024.

الأسبوع الثالث في شهر رمضان 2024

يوم الجمعة: 29 مارس 2024.

يوم السبت: 30 مارس 2024.

الأسبوع الرابع في شهر رمضان 2024