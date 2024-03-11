مواعيد تشغيل خطوط المترو الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع أول أيام شهر رمضان

تعدل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع أول أيام شهر رمضان المعظم، تيسيرًا علي جمهور الركاب.

مواعيد مترو الانفاق فى رمضان كالتالي:

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل.