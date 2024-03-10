مواعيد عمل منافذ بيع خدمات الاتصالات فى رمضان
أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:
قبل الإفطار:
• طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.
• يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.
بعد الإفطار:
• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.
• يوما الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.
وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات الموجودة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.