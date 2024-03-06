الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"البريد المصري" يحذر من صفحات وهمية تستهدف سرقة البيانات والبطاقات الائتمانية

البريد المصري
البريد المصري

رصدت وحدة الرصد والمتابعة بالبريد المصري عددً من صفحات التواصل الاجتماعي، تستخدم العلامة التجارية والشعارات الخاصة بالبريد المصري لتضليل المواطنين وسرقتهم؛ وادعت تلك الصفحات قيام البريد المصري ببيع البعائث والطرود المهملة أو التي لم يتم تسليمها في مزاد وهمي نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ بهدف سرقة بيانات العملاء وبطاقاتهم الائتمانية.

وتابع البريد المصري في بيان له: “نوجه عناية المواطنين إلى أن هذه الصفحات ليست تابعة للبريد المصري وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الصفحات بأسماء مشابهة أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت إلى البريد المصري بأية صلة، ويؤكد أن البعائث والطرود التي يتم عرضها على هذه الصفحات مزيفة ولا تتبع البريد المصري، وأن الطرود والبعائث التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون”.

وحذر البريد المصري جميع المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات المزيفة؛ حفاظًا على البيانات والأموال، علمًا بأنه جاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين.

رصدت وحدة الرصد والمتابعة البريد المصري بعض الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المواطنين

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