الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت لصرف معاشات تكافل وكرامة بالدقهلية

ايمن مختار
ايمن مختار

اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انه بالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد والدكتور عبده علوان نائب رئيس مجلس الادارة لمحور شئون مناطق هيئة البريد، فقد تقرر فتح مكاتب البريد يومي الجمعة والسبت الموافقان ١٦،١٥ مارس الجاري بنطاق المحافظة لصرف معاشات تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي وذوي الاحتياجات الخاصة تخفيفا للعبئ عن المواطنين.. 

وفي هذا السياق وجه " مختار" بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري هيئة البريد شمال وجنوب الدقهلية لتوفير مقاعد انتظار ومظلات ايام صرف المعاشات لكبار السن.

واشار "مختار " أن أهالينا من كبار السن لهم حق علينا ويجب العمل علي توفير كافة سبل الراحة لهم ورفع المعاناة عنهم، وتأدية الخدمة لهم علي اكمل وجه في جميع القطاعات، كما أكد " مختار " علي أننا نعمل جميعًا في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق واحد من أجل تلبية احتياجات المواطنين وحل مشاكلهم في كافة القطاعات.

وفي ذات السياق اوضح أيمن ناصف مدير عام البريد بالدقهلية انه تقرر فتح 137 مكتب بريد يوم الجمعة علي مستوي المحافظة من اجمالي عدد 312 لصرف المعاشات وتخيفا للعبئ عن المواطنين وايضا فتح 202 مكتب من اجمالي عدد 312 مكتب يوم السبت، واضاف مدير عام بريد الدقهلية ان المكاتب المقرر فتحها يوم الجمعه، مواعيد العمل بها من الساعه 10 صباحا حتي الساعة 4 عصرا مع وجود ساعة راحة لصلاة الجمعة اما المكاتب المقرر عملها السبت، تعمل من الساعه 10 صباحا حتي الساعه 3 عصرا وسيتم الاستمرار فتح المكتب لآخر عميل في صاله الجمهور، واضاف مدير عام البريد " انه تقرر تخصيص عدد من المكاتب للعمل بعد الافطار طوال شهر رمضان من الساعة 8الي الساعة11مساء لدعم تقديم الخدمات للمواطنين موضحا ان هذه المكاتب هي مكتب بريدر البحر الصغير بالمنصورة شارع جوهر الصقلي بجوار الاتوبيس القديم، ومكتب بريد منية سندوب اول بمدخل كوبري سندوب /المنصورة، ومنفذ خدمات البريد رقم 1 بالاستاد الرياضي بوابة شارع عبد السلام عارف بالاضافة لمكتب بريد اجا العمومي..  
 

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