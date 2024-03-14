الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: وضع برنامج زمني محدد لإنهاء جميع ملفات التصالح

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا طارئا بحضور مسئولي التخطيط العمراني والشئون الهندسية والمكتب الفني والبوابة الالكترونية والشئون القانونية ومدير مكتب محافظ الدقهلية.

وتناول "مختار" خلال الاجتماع الكتاب الدوري بشأن قرارات اجتماع مجلس المحافظين الأخير والوارد من وزارة التنمية المحلية والخاص بالإجراءات الفنية والإدارية بشأن الضوابط وآليات التصالح الواجب تنفيذها للتعامل مع ملفات التصالح المقدمة من المواطنين.

تفاصيل الاجتماع 

واستهدف الاجتماع سرعة الانتهاء من تشكيل اللجنة الفنية العليا للتعامل الفوري والانتهاء من كل الإجراءات المتعلقة بملفات التصالح وإنهائها تحقيقا لمطالب المواطنين وأيضا تشكيل اللجان الفنية الفرعية المختصة بهذا الشأن.

ووجه مختار بضرورة وضع برنامج زمني محدد لانهاء جميع ملفات التصالح المقدمة من المواطنين علي مستوي مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تقرر أن تكون مده 6 أشهر حد أقصى للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة والبالغ عددها 200 ألف طلب على مستوى المحافظة.

ووجه مختار لتحفيز أعضاء اللجنة الفنية العليا لفحص الطلبات وكذا اللجان الفرعية وفقا لمعدلات الإنجاز في التعامل مع الملفات المقدمة لجميع أعضاء اللجان، مؤكدا ضرورة التنسيق الكامل للجنة الفنية العليا مع اللجان الفنية الفرعية لإنهاء كافة ملفات التصالح للمواطنين بنطاق المحافظة تحقيقا لرضاهم وذلك وفقا للبرامج الزمنية المقررة للانتهاء من كل الطلبات المقدمة.

وأكد مختار أهمية إزالة كل المعوقات الفنية والإدارية التي تعترض أعمال اللجان وتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لهم من قبل الوحدات المحلية للتسريع في إنهاء ملفات التصالح، عملا على راحة المواطنين، هذا وقد أكد محافظ الدقهلية عللا دفع العمل وتبسيط الإجراءات لإنهاء جميع ملفات التصالح تماما بنطاق المحافظة. 
 

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية التخطيط العمراني وزارة التنمية المحلية

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