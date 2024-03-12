محافظ الدقهلية: تفعيل لجان المرور على المصانع بالمنطقة الصناعية لمعاينة أسلوب الصرف

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعًا لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة، بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة وحضور أعضاء مجلس الإدارة.



وجرى خلال الاجتماع مناقشة واستعراض الموقف المالي للمنطقة الصناعية بجمصة والموقف التنفيذي لعملية ترفيق مساحة 108 أفدنة امتداد المرحلة الرابعة وعدد من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي دائما أن يتم العمل الجاد وإعطاء الأهمية القصوى للمناطق الصناعية وتطويرها ودعم الصناعة والمستثمرين لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول.



وأشار مختار، إلى أننا نعمل جميعًا في الدقهلية ومن خلال كافة الأجهزة التنفيذية والقطاعات المختلفة من أجل حل كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتشجيع الصناعة، ودفع عجلة الإنتاج لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل للشباب، وتلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والمنتجات وتصدير الفائض.



ووجه مختار، الشكر والتقدير للدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم توصيل القدرة الكهربائية لمنطقة الـ 108 فدان بالمنطقة الصناعية، مكلفا مدير البيئة بتفعيل عمل لجان المرور على المصانع بالمنطقة الصناعية لمعاينة أسلوب الصرف الصناعي على الطبيعة وإلزام المصانع بتركيب وحدات معالجة للصرف الصناعي لها، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ وحدات معالجة للصرف الصناعي بأي منشأة صناعية يتم إنشاؤها بمنطقة الـ 108 فدان حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة.



كما كلف مختار، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بضرورة إخطار مديري مديريات الخدمات بالموضوعات المطلوب مناقشتها خلال جلسة مجلس الإدارة قبل موعد الاجتماع بوقت كاف لوضع حلول فورية للمشكلات التي تواجه المستثمرين، مستعرضا خلال الاجتماع موقف الأعمال التي تم الانتهاء منها في قطاعي الكهرباء والصرف الصحي لخدمة منطقة الـ 108 فدان ودراسة إنشاء سور ومنظومة كاميرات حول المنطقة، وقرر مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة المحافظ توجيه إنذارات بتوقيتات محددة لأصحاب المصانع المتوقفة عن التشغيل بالمنطقة الصناعية بسحب الأراضي منهم إذا لم يتم البدء فورا وخلال 10 أيام لتشغيل هذه المصانع بما يعود بالنفع على مواطني الدقهلية.



واستعرض محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع عددا من طلبات المستثمرين وأصحاب الصناعات بشأن التصرف بالتنازل وتغيير نشاط أو إضافة أنشطة جديدة وفقا للقواعد ولوائح تنظيم العمل بالمنطقة لدفع العمل بها.

جانب من الاجتماع