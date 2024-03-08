الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كشف لغز العثور على طفلة ملقاة على سلم عقار بالدقهلية

طفل
طفل

توصل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية، إلى هوية والدة طفلة رضيعة حديثة الولادة عثر عليها بمدخل عقار سكني بمنطقة عمرو يونس بمدينة طلخا، ليتبين قيام ربة منزل قاصر مقيمة بندر نبروه بإلقائها بعد حملها سفاحا وخشيتها من افتضاح أمرها. 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بعثور صيدلي على طفلة لقيطة حديثة الولادة بمدخل العقار سكنه ملفوفة ببطانية.
 

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وبالفحص تبين أن الطفلة "أنثى" حديثة الولادة عمر أسبوع تقريبًا والحبل السري مربوط وملقاة بمدخل العقار السكني الخاص بشخص يدعى "خالد.ح.ع.ع"،30  عامًا، صيدلي بالإدارة الصحية بطلخا. 
 

وجرى إيداع الطفلة قسم الحضانة بمستشفى طلخا المركز لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا للتوصل لأهلية الطفلة. وتوصلت التحريات إلى أن والدة الطفلة تدعى "إنجى.ع.ش.ش"،17 عامًا، ربة منزل ومقيمة ببندر نبروه.
 

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبطها وبمواجهتها أقرت واعترفت بارتكابها الواقعة بعد حملها سفاحا من "محمد.م.م.غ"، 23 عامًا، وعند اقتراب موعد ولادتها وخشية افتضاح أمرها توجهت الى مستشفى خاص ببندر بلقاس لوضع مولودها رفقة أهليتها، وعقب وضعها قامت بأخذها وتركها بمكان العثور عليها. 
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

مركز شرطة طلخا طلخا الدقهلية نبروه مدير أمن الدقهلية

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