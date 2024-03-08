الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية": 81% من المترددين راضون عن مستوى الخدمات بالمنشآت الصحية

تطبيق الاستمارة
تطبيق الاستمارة

قامت إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية بتطبيق استمارة استبيان على عينة من المرضى والمترددين على المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بلغت (9 آلاف استمارة)، في الفترة من أول يناير لعام 2024 وحتى الأول من مارس 2024، وبمشاركة بعض من طلبة وطالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في إطار عملية التدريب الميداني لهم على أعمال الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي. 

وأعرب نحو 81% ممن شملتهم عينة الاستبيان عن رضاهم عن مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى بوجه عام في المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

تفاصيل نتيجة الاستبيان

وجاءت نتيجة تطبيق استمارة الاستبيان على النحو التالي:-
- %82 من العينة أعربوا عن اهتمام الأطقم الطبية بالمرضى، 80% أشاروا إلى حسن معاملة المرضى. 
- %85 أشاروا لكفاية أماكن انتظار المرضى بالمستشفيات ونظافتها، 79% أشادوا بجودة خدمات المعامل والأشعة، 75% أكدوا أهمية ومحورية دور الأخصائي الاجتماعي في العلاج على نفقة الدولة وتخفيض الرسوم أو الإعفاء منها.

الجدير بالذكر، أنه سيتم تطبيق هذا الاستبيان كل 3 أشهر وإرسال نتيجته إلى الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية بالوزارة.

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ادارة الخدمة الاجتماعية تطبيق استمارة استبيان مديرية الصحة بالدقهلية الدقهلية طالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية

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