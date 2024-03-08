"صحة الدقهلية" تكثف حملات مراقبة الأغذية استعدادا لشهر رمضان

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة الدقهلية، خلال الأسبوع الماضي، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 225 منشأة تبين أن 57 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

الحملات تمكنت من تحرير 167 محضرًا

وكشفت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملات تمكنت من تحرير 167 محضرًا وسحب 85 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام1005 كيلو من أغذية متنوعة و 200 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد مكين، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

صحة الدقهلية: 81% من المترددين راضون عن مستوى الخدمات بالمنشآت الصحية

قامت إدارة الخدمة الاجتماعية بصحة الدقهلية، بتطبيق استمارة استبيان علي عينه من المرضي والمترددين علي المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بلغت ( 9 آلاف استمارة ) في الفترة من اول يناير لعام 2024 وحتي الأول من مارس 2024 و بمشاركة بعضا من طلبة وطالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في اطار عملية التدريب الميداني لهم علي اعمال الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي.

وأعرب نحو 81 % ممن شملتهم عينة الاستبيان عن رضاهم عن مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي بوجه عام في المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

و جاءت نتيجة تطبيق استمارة الاستبيان علي النحو التالي: 82 % من العينة أعربوا عن اهتمام الأطقم الطبية بالمرضي ، 80 % أشارت الي حسن معاملة المرضي ، 85% أشاروا لكفاية أماكن انتظار المرضي بالمستشفيات ونظافتها، 79 % أشادوا بجودة خدمات المعامل والأشعة ، 75 % أكدوا على أهمية ومحورية دور الاخصائي الاجتماعي في العلاج علي نفقة الدولة وتخفيض الرسوم أو الاعفاء منها

جانب من الحملات

جانب من الحملات