الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية" تكثف حملات مراقبة الأغذية استعدادا لشهر رمضان

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة الدقهلية، خلال الأسبوع الماضي، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 225 منشأة تبين أن 57 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

الحملات تمكنت من تحرير 167 محضرًا

وكشفت الدكتورة لبنى عابد مدير إدارة مراقبة الأغذية، أن الحملات تمكنت من تحرير 167 محضرًا وسحب 85 عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى  إعدام1005  كيلو من أغذية متنوعة و 200 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.
 

وأكد مكين، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين. 

صحة الدقهلية: 81% من المترددين راضون عن مستوى الخدمات بالمنشآت الصحية

 

قامت إدارة الخدمة الاجتماعية بصحة الدقهلية، بتطبيق استمارة استبيان علي عينه من المرضي والمترددين علي المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بلغت ( 9 آلاف استمارة ) في الفترة من اول يناير لعام 2024 وحتي الأول من مارس 2024  و بمشاركة بعضا من طلبة وطالبات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية  في اطار عملية التدريب الميداني لهم علي اعمال الخدمة الاجتماعية بالمجال الطبي.

 وأعرب  نحو 81 % ممن شملتهم عينة الاستبيان عن رضاهم عن مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي بوجه عام في المؤسسات الطبية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية.

 

و جاءت نتيجة تطبيق استمارة الاستبيان علي النحو التالي: 82 % من العينة أعربوا عن اهتمام الأطقم الطبية بالمرضي ، 80 % أشارت الي حسن معاملة المرضي ، 85% أشاروا لكفاية أماكن انتظار المرضي بالمستشفيات ونظافتها، 79 % أشادوا بجودة خدمات المعامل والأشعة ، 75 % أكدوا على أهمية ومحورية دور الاخصائي الاجتماعي في العلاج علي نفقة الدولة وتخفيض الرسوم أو الاعفاء منها

جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
جانب من الحملات
إدارة مراقبة الأغذية عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائي حملات تفتيشية وزير الصحة

مواد متعلقة

"صحة الدقهلية": 81% من المترددين راضون عن مستوى الخدمات بالمنشآت الصحية

تخفيض ضغط المياه لمدة 6 ساعات ببعض قرى منية النصر بالدقهلية

انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية بإدارة دكرنس

ضبط 4 متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالدقهلية

انقطاع المياه 7 ساعات بقرى مركز أجا في الدقهلية

ضبط مندوب مبيعات اعتدى على نجلته جنسيًا في الدقهلية

وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع انطلاق القوافل التعليمية المجانية للشهادتين الثانوية والإعدادية

تسليم 15 ألف كوبون مشتريات مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الدقهلية

الأكثر قراءة

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 8-3-2024

كشف لغز العثور على طفلة ملقاة على سلم عقار بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى