أهالى قرية بالدقهلية يجهزون قوافل لدعم سكان غزة خلال رمضان (صور)

شارك أهالي قرية برق العز التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، في تجهيز قوافل دعم لسكان قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن عدد من الأهالي عن تسلم بيت مال المسلمين ببرق العز مركز المنصورة بالتعاون مع حياة كريمة دعم أهالي قرية برق العز ومشاركتهم ومساندتهم لأهالينا في غزة. حيث شاركت القرية بكميات كبيرة من المواد الغذائية لأهالينا في غزة؛ استجابة من أهالي القرية لحملة "أغيثوا غزة" تحت شعار "جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين".

ووجَّه بيت مال المسلمين بالقرية الشكر لكل من ساهم وشارك من أهالي قرية "برق العز، مركز المنصورة" وأيضًا من شارك من خارج القرية على مشاركتهم وتبرعهم لإخوتنا في قطاع غزة بعد تعرضهم للعدوان الإسرائيلي الوحشي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

صحة الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك

وأعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك. وأكد مكين تنفيذ إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية لحملات مكثفة في جميع الأوقات وخلال أيام الإجازات الرسمية، وكذلك المرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه تم عمل خريطة بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الشهر الكريم بالمديرية.

وأوضح أنه تم التأكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوافر جميع المستلزمات الطبية، ومنع الإجازات الخاصة بالأطقم الطبية والتمريض في جميع المستشفيات والعيادات المتنقلة.

وأشار إلى أنه تم التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة، والتأكد من جاهزية جميع الأقسام، وتوفير اللقاحات والأمصال والطعوم في جميع الوحدات والمستشفيات.

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