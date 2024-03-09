مصرع مُسِّن سقط من الطابق الأول بمجمع محاكم المنصورة

لقي مسن بمحافظة الدقهلية مصرعه متأثرًا بإصابته بنزيف بالمخ بعد سقوط من الطابق الأول بمجمع محاكم المنصورة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة تأمين المحاكم بسقوط شخص مُسِّن من الطابق الأول بمجمع المحاكم بشارع الجمهورية بالمنصورة.

وانتقلت على الفور، سيارة الإسعاف وضباط مباحث الترحيلات إلى مكان البلاغ، وبالفحص، تبيَّن سقوط شخص يُدعى «مجدى رجب رمضان» - 72 عامًا، وتبيَّن إصابته بنزيف بالمخ وجرى نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي وفشلت محاولة إنقاذه وتوفي متأثرًا بإصابته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.