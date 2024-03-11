تضامن الدقهلية تتابع دعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان

أعلن الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن بالدقهلية تكليف مديري الإدارات الاجتماعية بالمراكز والمدن بمتابعة جهود الجمعيات الأهلية في دعم الأسر المحتاجة والأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك.

كما قامت الجمعيات الأهلية بميت غمر، وخاصة جنتي بدماص وكنوز الخير ونبع الحياة الخيرية وسنتماس الخيرية ومؤسسة شباب دنديط بتوزيع الطعام والسلة الرمضانية والإفطارات الجماعية وتوزيع وجبات الإفطار لتمكين الأسر من الاستمتاع بالطعام خلال الشهر الفضيل، كما قامت جمعية كنوز الخير بتجهيز مطبخ لإنتاج 500 وجبة إفطار يوميا، وأيضا جمعية سنابل الخير بالجمالية وتوزيعهم للأسر في منازلهم.

وتم توزيع 300 شنطة غذائية بالا أضافه إلى دجاجة بقرى حقير شهاب الدين بالاشتراك مع مؤسسة اليسر الخيرية والجمعية الخيرية الإسلامية بسيدي مصباح، توزيع مبلغ 20 ألف جنيه مساعدات مالية كفالة الأيتام وفي مركز بلقاس أيضا تم توزيع 650 كرتونة في قرى الإصلاح وفراش ومنشاة شومان والستاموني وبعض قري الحفير، إضافة لمبلغ 20 ألف جنيه مساعدات لمستفيدي قرية إصلاح الغيط الكبير

وقال وكيل تضامن الدقهلية ان المساعدات مستمرة طوال شهر رمضان للاسر الاول بالرعاية والاكثر احتياجا...

وجبات الإفطار