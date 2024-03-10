محافظ الدقهلية يفتتح قسم العناية المركزة بمستشفى ميت سلسيل بعد تطويرها

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، قسم العناية المركزة بمستشفى ميت سلسيل المركزي بعد تطويرها وتجهيزها بتكلفة 3 ملايين جنيه بمشاركة المجتمع المدني، وتضم عدد 12 سريرًا وعدد 12 مونيتور، و3 أجهزة تنفس صناعي.

جاء ذلك بحضور النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة عبير عبدالغني، وكيل مديرية الصحة بالدقهلية، والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة رابحة دياب، رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وأحمد الهواري، ممثل المجتمع المدني.

وأشار مختار، إلى أن ما يحدث من تطوير للمنشآت الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تُعد طفرة غير مسبوقة من أجل تقديم رعاية طبية تليق بالشعب المصري في مختلف ربوع المحافظة في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

وثمَّن مختار، دور المجتمع المدني بالدقهلية، الذي ضرب أروع المثل في المشاركة المجتمعية مع المحافظة في بناء وتطوير المستشفيات والمساجد والمدرس وغيرها من المشاركة في كل القطاعات الأخرى من أجل تقديم كل الخدمات للمواطنين.

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