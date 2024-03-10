"صحة الدقهلية": استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهليهة، رفع درجة الاستعداد القصوى فىي جميع الإدارات الصحية والمستشفيات التابعة؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك.

تفاصيل الحملات

وأكد مكين، تنفيذ إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية حملات مكثفة في جميع الأوقات وخلال أيام الإجازات الرسمية، وكذلك المرور على مصانع إنتاج اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة والتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم عمل خريطة، بتوزيع فرق المبادرات الرئاسية على مستوى المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى انعقاد غرفة الأزمات على مدار الشهر الكريم بالمديرية.

وأوضح أنه تم التأكيد على الالتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى، وتوافر جميع المستلزمات الطبية، ومنع الإجازات الخاصة بالأطقم الطبية والتمريض، بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة.

ولفت إلى أنه قد تم التأكد من توافر أكياس الدم وزيادة أعداد الأطباء النوباتجيين بالأقسام الحرجة، والتأكد من جاهزية جميع الأقسام، وكذلك توفير اللقاحات والأمصال والطعوم بجميع الوحدات والمستشفيات.

كما أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع كل أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين وبمشاركة جهاز حماية المستهلك أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري.

وأسفرت عن تحرير 161 محضرًا بالمخالفات بنطاق 10 مراكز ومدن شملت مراكز ومدن المنصورة والسنبلاوين ودكرنس ونبروه والمطرية وميت غمر وشربين وبلقاس والمنزلة ومحلة دمنه بنطاق المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.