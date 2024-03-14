المشدد من سنة لـ6 سنوات للمتهمين فى قضية تهديد المخرج هادى الباجورى

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة العاشرة، اليوم بالسجن المشدد من 6 سنوات لسنة واحدة لـ 4 متهمين هددوا المخرج هادي الباجوري،"مخرج سينمائي"، وهايدى خالد أحمد محمد، "طبيبة أسنان"، عبر وسائل التواصل الإجتماعي واتس آب، وذلك بأن تحصل على صور خاصة بهما من هاتف المجني عليها الثانية وقيام المتهمين بإرسال تهديد لهما بنشر تلك الصور للعامة فى مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد عامًا للمتهم الأول والثاني والسجن المشدد 6 سنوات للمتهمين الثالث والرابع غيابيًا لإدانتهم فى الواقعة.



تفاصيل الواقعة

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى هاشم، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار محمد يسري، والمستشار هيثم سلامة سليمان، والمستشار شريف عماد عون، وسكرتارية طارق عبداللطيف ومحمد عبد الهادى في القضية رقم 11712 لسنة 2023 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيم برقم 134 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال كلا من "أدهم.خ.ع.ح"، محبوس، و"إسلام. ر.ع .ر"، محبوس"، و"محمد.ع .إ .م .ع"، هارب، و"محمد .س .ف .أ"، هارب"، لأنهم بتاريخ سابق على 17/10/2023 بدائرة قسم ثان المنصورة – محافظة الدقهلية، هددوا المجني عليهما "هادي جميل أحمد الباجوري"، وهايدي خالد أحمد محمد، بالكتابة عبر شبكة التواصل الاجتماعي بإفشاء أمور خادشة للشرف والمتحصل عليها من الجريمة محل الاتهام التالي مصحوب بطلب وهو التحصل منهما على مبالغ مالية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما بين أمر الإحالة أن المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما سالفي الذكر بأن نقلوا بواسطة الهاتف الجوار صورًا لهما خادشة للشرف بمكان خاص بغير رضاهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وانتهكوا حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما واعتدوا على اليم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسلوا إليهما بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر تطبيق التواصل الإجتماعي "واتس آب" والتي تنتهك خصوصيتهم دون رضاهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأدلى المخرج هادي الباجوري، بأقواله أمام النيابة العامة أنه تلقى من هاتف محمول رسائل تهديد له عبر تطبيق واتس آب تتضمن تهديد بنشر صورًا خاصة به وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب وهو الحصول على مبالغ مالية للحيلولة دون نشرها للعامة.

بما أدلت المجني عليها الثانية هايدى خالد،29 عامًا، طبيبة أسنان، أنها تلقت عبر هاتفها المحمول رسائل عبر تطبيق واتس آب يتضمن التهديد بنشر صورًا لها خاصة وكان مصحوبًا بطلب وهو الحصول على مبالغ مالية دون نشرها للعامة.

وأضافت أنه تم إرسال تلك الصور للشاهد الأول ووجهت اتهامًا للمتهم الرابع بالحصول على تلك الصور من الهاتف مستغلًا عمله لديها سائق.

وشهد النقيب أحمد فيصل السمنودي، نقيب بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهم الرابع بالحصول على الصور الخاصة بالشاهدين الأول والثاني من خلال هاتف الاخيرة مستغلًا عمله لديها كسائق وقيامه بإرسال تلك الصور إلى المتهم الثالث الذي قام بإرسالها هو الأخر إلى قريبة المتهم الثاني وعلى إثر ذلك قام المتهمان الأول والثاني بالاتفاق فيما بينهما على تهديد وابتزاز الشاهدين وأرسل رسائل الكترونية تجمل تهديد لأخيرين بنشر تلك الصور مقابل الحصول على مبالغ مالية.