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مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2024 وفقا لوزارة النقل

مواعيد عمل مترو الأنفاق
مواعيد عمل مترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل  مواعيد عمل مترو الأنفاق في شهر رمضان الكريم للعام 2024 - 1445، لخطوطه الثلاثة بالقاهرة الكبرى.

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2024

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2024 والتي جاءت كما يلي لخدمة المواطنين الشهر الكريم لتكون كالتالي:-

  • الخط الأول "حلوان - المرج الجديدة" يبدأ من الساعة 5:15 صباحًا حتى 1:00 بعد منتصف الليل.
  • الخط الثاني "شبرا الخيمة – المنيب" يبدأ من الساعة 5:15 صباحا حتى 1:00 بعد منتصف الليل.
  • الخط الثالث "عدلي منصور - محور روض الفرج" يبدأ من الساعة 7:15 صباحا حتى 1:00 بعد منتصف الليل.
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مواعيد تشغيل القطار الكهربائي في شهر رمضان 2024

حددت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف، أن مواعيد القطارات أثناء أوقات الذروة من عدلي منصور الى مدينة الفنون والثقافة والعكس، من 7:00 إلى 10:00 صباحًا، ومن الساعة 1:00 الي 3:30 مساءً، وسيكون زمن التقاطر 10 دقائق أثناء أوقات الذروة فقط، التي بدات من يوم الإثنين الموافق 11 مارس اول يوم في شهر رمضان الفضيل  ، وذلك من الساعة 6:00 صباحًا حتى الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، للتيسير على المواطنين.

واوضح وزارة النقل، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات المتعلقة بشهر رمضان سواء في السكة الحديد أو مترو الأنفاق، مضيفة أنه تم توفير عدة وسائل لحجز التذاكر في القطاعين، من خلال الحجز الإلكتروني أو شبابيك التذاكر

 واوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل بعض مواعيد القطارات في رمضان 2024، علي بعض الخطوط خلال الشهر المبارك، للتيسير على الركاب، على أن تعود كافة القطارات إلى مواعيدها الحالية بانتهاء شهر رمضان ، حيث تم تشغيل ست محطات جديدة في الخط الثالث، وهي محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي والقومية العربية وروض الفرج والطريق الدائري.

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