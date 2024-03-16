الآن مسلسل مسار إجباري الحلقة 6.. عائلة عمر تكتشف وصيته بـ"الصدفة"

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 6، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عثور الأبن الأصغر لـ"عمر" والد الأخوين حسين والذي جسد دوره الفنان محمود البزاوي، ظرفًا في معطف أبيه وذلك أثناء محاولة قياسه.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

لتكتشف عائلة "عمر والمكونة من أحمد داش وعصام عمر وصابرين وبسمة أن هذا الظرف انما هو وصية "عمر " المتوفي لأبناءه وجاء نص الوصية التي قرأها "عصام عمر" بتأثر كالتالي:

"أنا عمر البرنس ودي وصيتي بكتبها لأني حاسس أن الموت قريب ليا، أنا أسف اني ما سيبتش ليكم أملاك أو فلوس، وباعتذر لكم دلوقتي اني بعت الأرض من فترة، أسف اني خبيت حاجة زي كدة عليكم".

مسلسل مسار إجباري الحلقة 6

يتابع عمر في وصيته اسفًا "أسف كمان اني خبيت جوازي من عنايات ، وحسين ابني، وعنايات طيبة جدًا".

يوجه عمر في وصيته الحديث إلى سناء زوجته قائلا "اوعي يا احسان تاخدي عنايات بذنب غلطتي حاتحبيها على فكرة"،

ويتابع “نفسي ما تزعلو ش مني ونفسي تحبوا حسين، وكان نفسي نبقى كلنا عيلة واحدة، نحب بعض ونخاف على بعض، بس أنا بين ايدين ربنا دلوقتي”.

ويضيف عمر في وصيته “اللي حايعمل ده دلوقتي هو انتم، أنا كان نفسي الأيام تصالحني على ابني علي ، ندمان اني ماخدتش خطوة تقربني منه ، انت يا علي واخد طبع إحسان اكتر مني بس عايزك تعرف اني بحبك، وأنت أول فرحتي وأبني حبيبي اللي كان نفسي يبقى قريب مني”.

وتابع متحدثا عن ابنه حسين "وانت يا حسين ونسي وابني الشقي وصاحبي الجدع ابو قلب أبيض أوعى تزعل مني أنا متأكد انك حاتاخد بحس اخواتك من بعدي، والسلام أمانة".

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