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فن

موعد إعادة عرض الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

يتصدر موعد إعادة عرض الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري لـ"أحمد داش" محركات البحث وذلك من قبل متابعي الدراما الرمضانية وعشاقها عن معرفة مواعيد إعادة مسلسل "مسار إجبارى" على قناة الحياة، وذلك عبر محرك البحث جوجل.

موعد إعادة عرض الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري

يترقب الجمهور موعد إعادة عرض الحلقة السادسة مسلسل مسار إجباري على قناة ON دراما، في تمام الساعة 10:30، بينما يكون العرض الأول على ON في تمام الساعة 6:45 مساء، كما تعرض إعادة الحلقة السادسة من مسلسل مسار إجباري على قناة CBC  في الساعة 9 من صباح اليوم الثاني.

ويأتي موعد عرض مسلسل مسار إجباري على القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 11 صباحًا، وعلى قناة الحياة، تُعاد في اليوم التالي الساعة 3:30 مساء.

أحداث الحلقة 5 من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري التي عرضت أمس سؤال حسين "أحمد داش" والدته “الفنانة بسمة” على أوراق هامة تخص والده المتوفي الفنان محمود البزاوي للوصول من خلالها لمعلومات عن قاتل الفتاه حبيبة، لترد: "لا ما كنش بيشيل حاجة هنا.. كل حاجة في البيت التاني ".

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار اجباري.. وقنوات الناقلة لها

والأمر نفسه تكرر مع الابن الأخر "عصام عمر" الذي سأل والدته الفنانة صابرين عن وجود أي أوراق هامة تخص والده، إلا أنها نفت ذلك.

كما عرضت الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري اختراق الأخوين حسين وعلي هاتف مسعد (محسن منصور) لمعرفة تحركاته باعتبار أن ذلك خيط مهم لمعرفة سبب مقتل والده، ومسعد يعمل مع الدكتور مجدي حشيش ويعتبر ذراعه الأيمن.

تمكن الأخوين حسين وعلي خلال أحداث الحلقة من معرفة أكثر رقم يتواصل معه مسعد ويتبادل معه إرسال "لوكيشينز"، ليتكشفا أنه رقم السيدة سناء وهي زوجة صفوت المتهم بقتل الفتاة حبيبة والمهدد بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 5| رواد "السوشيال ميديا" يُشيدون بشخصيتي عصام عمر وأحمد داش

بناء على هذا الأمر قاما الأخوين عصام عمر وأحمد داش بمراقبة سناء والتي تجسد دورها الفنانة جوري بكر ليتبين  من خلال هذه المراقبة أنها تتردد على مكتب المحامي المتواطئ مجدي حشيش، وهو الأمر الذي يجعل الشك يساور نفوس الأخوين حولها، خاصة مع تواصلها مع ذراع حشيش الأيمن مسعد بصورة مبالغ فيها.

كما شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل مسار إجباري أيضًا ذهاب سناء زوجة صفوت لزيارته في السجن وتعنيفه، وادعائها أن المحامي مجدي حشيش يحاول أن يثبت براءته إلا أنه قال لها أن هذا المحامي يفشل في ذلك، وأعرب عن شكه في تعاونها مع حشيش لتحقيق مصلحتها على حساب مصلحته وحياته، وقال صفوت لها أن خديجة وهي قريبة الفتاة المقتولة حبيبة فقط هي الوحيدة التي تصدق أنه لم يقتل قريباتها "حبيبة".

أبطال مسلسل مسار إجباري

ينتمي مسلسل مسار إجبارى إلى مسلسلات الشركة المتحدة المكونة من 15 حلقة وهو من بطولة  عدد من النجوم أبرزهم أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، ومسلسل مسار إجباري من سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى ومن إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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