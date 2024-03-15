مسلسل مسار إجباري الحلقة 5| رواد "السوشيال ميديا" يُشيدون بشخصيتي عصام عمر وأحمد داش

مسلسل مسار إجباري الحلقة 5.. نجح المسلسل في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وسط إشادات واسعة بين متابعيه، بالعديد من عناصر العمل الدرامي بداية من اختيار الممثلين الشباب، والنجوم الكبار، وآداء التمثيلي والحبكة الدرامية.

إشادة متابعين مسلسل مسار إجباري

وأشاد الكثيرون بعلاقة الأخوة التي ظهرت جلّية في المسلسل بين الأخوين “حسين” و"علي" - ويجسد شخصيتهما عصام عمر، وأحمد داش- رغم أنهما اكتشفا علاقة الإخوة متأخرًة.

وهو ما جعل بعض المتابعين يصف هذه العلاقة بأنها "تخطف القلب".

وأشاد المتابعون بدور الفنانة بسمة والتي جسدت دور أم "حسين" أحمد داش، وأبدوا إعجابهم بآدائها المشاهد المؤثرة ونضجها الفني.

الأمر نفسه تكرر مع الفنانة صابرين التي أشاد المتابعون بآدائها، بل وصفها المخرج يسري نصر الله على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وأحمد داش وعصام عمر وبسمة بأنهما في أحسن حالاتهما، معبرًا عن إعجابه بهم بقوله"برافو".

كما عبر المتابعون عن اعجابهم بالمسلسل بقولهم مسلسل حلو جدًا، وشملا الإشادة أيضًا تتر المسلسل الذي يقوم بأداؤه فرقة مسار إجباري ، بالاشتراك مع الفنان طارق الشيخ.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

ومسلسل مسار اجباري الحلقة 5 بطولة أحمد داش و عصام عمر يعرض على قناة CBC فى الساعة السادسة و5 دقائق مساء، وعلى قناة الحياة 11:15 مساء، وعلى قناة ON الساعة 10:30 مساء، وعلى القناة الأولى المصرية 12 منتصف الليل، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل مسار إجباري

وكانت قد شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "مسار إجباري" مقابلة المحامي مجدي حشيش "رشدي الشامي" علي عمر البرنس (عصام عمر) في مكتبه لبحث العمل لديه.

أبطال مسلسل مسار إجباري

و مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

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