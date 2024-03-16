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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل مسار اجباري.. وقنوات الناقلة لها

مشهد من مسلسل مسار
مشهد من مسلسل مسار إجباري

ينتظر الكثير من المتابعين موعد عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 6، وذلك بعد إعراب الكثير من المتابعين عن إعجابهم به، وبالعديد من عناصره بداية من اختيار الممثلين وأداؤهم وموسيقاه وحظى على نسب عالية من المشاهدة خلال الحلقات السابقة.

موعد عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 6

جاء موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 6 مساء اليوم على قناة CBC الساعة 6:05 مساءً وعلى قناة الحياة الساعة 11:15 مساءًا، كما تعرض على القناة الأولى بالتليفزيون المصري الساعة 12 بعد منتصف الليل،، وأيضًا تعرض على قناة ON الساعة 10:30 مساءً.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 5.. زيارات جوري بكر للمحامي يثير شك الأخوين حول القاتل

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث عرض مسلسل مسار اجباري الحلقة 5

وتلخصت أحداث الحلقة الخامسة من مسار إجباري التي عرضت أمس الجمعة حول سؤال حسين "أحمد داش" والدته الفنانة بسمة على أوراق تخص والده المتوفي الفنان محمود البزاوي، لترد: "لا ما كنش بيشيل حاجة هنا.. كل حاجة في البيت التاني".

كذلك سأل الابن الأخر "عصام عمر" والدته الفنانة صابرين عن أي أوراق مهمة تخص والده، وعرضت أحداث الحلقة الخامسة تلقي الفنان عصام عمر والذي بجسده دور "على"، مكالمة من فتاة قريبة الفتاة المقتولة "حبيبة" تطلب فيها مقابلته.

كما عرضت الحلقة الخامسة من المسلسل نتيجة اختراق الأخوين حسين وعلى هاتف مسعد (محسن منصور) لمعرفة تحركاته باعتبار أن ذلك خيط مهم لمعرفة سبب مقتل والده، وهو يعمل مع الدكتور مجدي حشيش ويعتبر ذراعه الأيمن.

خلال أحداث الحلقة الخامسة من تمكن الأخوين حسين وعلي من معرفة أكثر رقم يتواصل معه مسعد ويتبادل معه إرسال "لوكيشينز"، ليتبين أنه رقم السيدة سناء وهى زوجة صفوت المتهم بقتل الفتاة حبيبة والمهدد بتنفيذ حكم الإعدام فيه.

بناء على هذا الأمر قاما الأخوين عصام عمر وأحمد داش بمراقبة سناء والتي تجسد دورها الفنانة جوري بكر ليتبين أنها تتردد على مكتب المحامي المتواطئ مجدي حشيش، لتساور في نفوسهما الشكوك حولها، خاصة مع تواصلها مع ذراع حشيش الأيمن مسعد بصورة مبالغ فيها.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 5| حسين وعلي يخوضان رحلة البحث عن قاتل حبيبة

أبطال مسلسل مسار إجباري

ويشارك بطولة مسلسل مسارإجباري كلًا من أحمد داش وعصام عمر عدد من الفنانين منهم  بسمة، صابرين، ومحمود البزاوي، وهو من سيناريو وحوار كل من أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي إخراج نادين خان، ويعرض مسار إجباري لأكثر من 10 مرات يوميا على 4 قنوات.

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مسلسل مسار إجباري الحلقة 5.. زيارات جوري بكر للمحامي يثير شك الأخوين حول القاتل

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