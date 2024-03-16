الآن مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. "الصباح" يشعل أصفهان ويخطط لقتل الشيطان الأكبر

مسلسل الحشاشين الحلقة 6

تدور أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل الحشاشين حول مؤامرة جديدة يقف وراءها حسن الصباح الذى يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، ضد الدولة السلجوقية، مستغلًا فى ذلك قربه من سلطان الدولة السلجوقية ملك شاه لتثبيت أركان مذهب الإسماعيلي الباطنى فى الخفاء، والتآمر ضد الدولة والوقيعة بينها وبين حلفاءها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6

يخطط حسن الصباح كما يظهر فى أحداث مسلسل الحشاشين، لتنفيذ عملية اغتيال كبرى بواسطة عدد من أتباع طائفة الحشاشين، ويقوم الصباح فى المشهد بممارسة تأثيره النفسي والدينى على أحد أتباعه ويدعى “نور”، بقوله: انت شاب تركى يا نور، والعمل اللي هتقوم به هو أشرف عمل من وقت تأسيس دعوتى.. عمل لن ينساه التاريخ، انت هتقتل الشيطان الأكبر، أمير مؤمنيهم وخليفة مسلميهم.. هتقتل الخليفة العباسي.

موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 7

يبدأ عرض مسلسل " الحشاشين" الحلقة 7 فى الساعة العاشرة بعد مسلسل "بابا جه"، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل "الحشاشين" الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة

قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.



أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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