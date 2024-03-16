السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مسلسل الحشاشين الحلقة 6

الآن مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. "الصباح" يشعل أصفهان ويخطط لقتل الشيطان الأكبر

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 6

تدور أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل الحشاشين حول مؤامرة جديدة يقف وراءها حسن الصباح الذى يجسد دوره الفنان كريم عبد العزيز، ضد الدولة السلجوقية، مستغلًا فى ذلك  قربه من سلطان الدولة السلجوقية ملك شاه لتثبيت أركان مذهب الإسماعيلي الباطنى فى الخفاء، والتآمر ضد الدولة والوقيعة بينها وبين حلفاءها.

مسلسل الحشاشين الحلقة 6

يخطط حسن الصباح كما يظهر فى أحداث مسلسل الحشاشين، لتنفيذ عملية اغتيال كبرى بواسطة عدد من أتباع طائفة الحشاشين، ويقوم الصباح فى المشهد بممارسة تأثيره النفسي والدينى على أحد أتباعه ويدعى “نور”، بقوله: انت شاب تركى يا نور، والعمل اللي هتقوم به هو أشرف عمل من وقت تأسيس دعوتى.. عمل لن ينساه التاريخ، انت هتقتل الشيطان الأكبر، أمير مؤمنيهم وخليفة مسلميهم.. هتقتل الخليفة العباسي.

 موعد عرض مسلسل كريم عبد العزيز الحلقة 7

يبدأ عرض مسلسل "الحشاشين" الحلقة  7 فى الساعة العاشرة بعد مسلسل "بابا جه"، لمدة ساعة، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل "الحشاشين" الحلقة الأولى إعادة فى تمام الساعة 11 و4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة

قناة dmc الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل "الحشاشين"، بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح، ويظهر الفنان كريم عبدالعزيز فى مسلسل الحشاشين لأول مرة فى دور تاريخى متطرف تعود أحداثه إلى القرن الحادى عشر فى بلاد فارس، وتتوالى الأحداث التى تحمل الكثير من أسرار الحشاشين.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رياض الخولي يهدد بخطف مصطفى نجل حسن ضرغام

الآن مسلسل الحشاشين الحلقة 6 لـ كريم عبدالعزيز.. مؤامرة تقلب الأحداث


أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

 يهمك أيضا:

مسلسل الحشاشين الحشاشين موعد عرض الحشاشين موعد عرض مسلسل الحشاشين موعد اعادة مسلسل الحشاشين قصة مسلسل الحشاشين أبطال مسلسل الحشاشين موعد عرض مسلسل كريم عبدالعزيز مسلسل كريم عبدالعزيز كريم عبدالعزيز قنوات عرض الحشاشين قنوات عرض مسلسل الحشاشين موعد مسلسل الحشاشين الحلقة السادسة من الحشاشين الحشاشين الحلقة السادسة الحشاشين الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل الحشاشين الحلقة السادسة من مسلسل الحشاشين مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. هل سينجح حسن الصباح فى قتل الخليفة العباسي؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 4.. حسن الصباح ينجح فى أول اختبارات السلطنة وخطة سرية لنشر مذهبه

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

لماذا هاجم إبراهيم عيسى الشيخ الشعراوى ووصفه بـ"المتطرف"؟ (فيديو)

شيرين رضا: كنت أكره رائحة عمرو دياب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة