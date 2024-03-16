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مسلسل الحشاشين الحلقة 6

الآن مسلسل الحشاشين الحلقة 6 لـ كريم عبدالعزيز.. مؤامرة تقلب الأحداث

مسلسل الحشاشين الحلقة
مسلسل الحشاشين الحلقة 6

تسلط احداث مسلسل الحشاشين لـ كريم عبدالعزيز الحلقة 6، الضوء على حرب خفية بدأ حسن الصباح مؤسس طائفة الحشاشين ضد الدولة السلجوقية، ومحاولة الوقيعة بين سلطانها ملك شاه والوزير على الطوسي صديق طفولته.

  مسلسل الحشاشين الحلقة 6

يستغل حسن الصباح ذكاءه ونبوغه بشكل لافت فى إبهار سلطان الدولة السلجوقية وسحب البساط من تحت قدمى صديقه الوزير على الطوسي، الذى بدأ هو الآخر يشعر بهذا التهديد، إلى حد دفعه لتحذير “الصباح” صراحةً بعدم التردد على القصر أو مقابلة السلطان إلا فى حالات الضرورة التى يحددها هو وبعد موافقته.

واصل الصباح خلال أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 6 العمل ضد الدولة السلجوقية فى الخفاء من خلال أتابعه السريين، بعدما حرض أحد أتباعه على اغتيال الخليفة العباسي أثناء زيارته لسلطان ملك شاه.

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مسلسل الحشاشين الحلقة 7

يبدأ عرض مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة فى تمام الساعة 9:45 بعد مسلسل بابا جه، لمدة ساعة،، وتتاح مشاهدة أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 7 إعادة فى تمام الساعة 11 مساءًا و 4:15 مساءً، و1:45 صباحًا.

 قنوات عرض مسلسل الحشاشين الحلقة السابعة

يعرض مسلسل الحشاشني الحلقة 6 على قناة dmc وdmc drama الناقل الوحيد والحصرى لحلقات مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذى يجسد شخصية مؤسسة حركة الحشاشين حسن الصباح.

 قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز حول شخصية تاريخية تولت قيادة واحدة من أخطر الجماعات الإسلامية وأكثر تطرفًا ودموية على مر التاريخ، والتى اتخذ قائدها أفكار مغلوطة للسيطرة على عقول وقلوب اتباعه، واستخدامهم فى تنفيذ اغتيالات واسعة ضد شخصيات شهيرة.

أبطال مسلسل الحشاشين

يضم مسلسل الحشاشين عددا كبيرا من النجوم أبرزهم كريم عبدالعزيز، ونيقولا معوض، وفتحي عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، سامي الشيخ، سارة الشامي، نور إيهاب، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، بسنت أحمد أبوباشا، ويظهر الفنان محمد رجب ضيف شرف في أحداث المسلسل.

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