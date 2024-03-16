الآن مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. محمد نجاتي يشيد بمشروعات الجلالة والعلمين الجديدة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

يشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 بطولة غادة عبدالرازق، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يذاع على منصة واتش إت الساعة 7.30 مساء، وظهر محمد نجاتي داخل شركته، لتخبره أحد العاملات لديه أن البروكر طالب أن يزيد سعر أحد الوحدات السكنية التي يرغب نجاتي في شرائها مليون جنيه دفعة واحدة

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6

وقال نجاتي أخبريه إنني موافق، وأخبرها أن المشروعات العملاقة في الجلالة والعلمين هي المستقبل الحقيقي وأي كلام غير ذلك كلام فارغ، هناك من يحاول تشويهها من خلال الشائعات، وأن تلك المشاريع مثل القطر المجري السريع الذي سيصل إلى السخنة

مسلسل غادة عبدالرازق موعد عرض الحلقة 6

ويعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 6 على منصة واتش إت في تمام الساعة 7.30 مساء طول شهر رمضان، والمسلسل من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب قنوات عرض الحلقة السادسة

القناة الناقلة لمسلسل صيد العقارب الحلقة 6 هي قناة سي بي سي، وذلك في تمام الساعة 7.30 مساء يوميا طيلة أيام شهر رمضان.

قصة مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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