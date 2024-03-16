السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا تجارة عملة بـ47 مليون جنيه

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 47 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

أجهزة وزارة الداخلية الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي أسعار العملات السوق المصرفي الاقتصاد القومي

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