الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 عناصر إجرامية فى حملات مكبرة بالسويس والقليوبية

ضبط عناصر اجرامية
ضبط عناصر اجرامية

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتيِّ أمن (القليوبية – السويس) من تحقيق النتائج الإيجابية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

مديرية أمن القليوبية

ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة محتويات خزينة خاصة بأحد مكاتب الشحن والتفريغ،الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.  

مديرية أمن السويس

ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من معملين طبيان والشروع فى سرقة آخر بدائرة قسمى شرطة “السويس – الأربعين” وأرشدوا عن "جزء من المبالغ المالية المستولى عليها"، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الامن العام السويس القليوبية وزارة الداخلية مديرية أمن القليوبية مديرية أمن السويس

مواد متعلقة

الأمن العام يكثف حملاته فى أسوان والإسكندرية ودمياط

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية عن قواعد الأمم المتحدة لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح

تحرير 202 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

مسلسلات رمضان 2024.. عايدة تخطط للثأر من عيلة الغول في صيد العقارب لغادة عبدالرازق

سقوط 5 تجار مخدرات فى قبضة أمن القاهرة

أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 5.. تشييع جثمان محمود عبدالمغني

ضبط متهم استولى على بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين فى المنيا

منعًا لتكرار الحوادث.. تركيب "مهدئات سرعة" بمفارق طريق سكة "طنطا- زفتى"

الأكثر قراءة

عاجل| قرعة ربع نهائى دورى الأبطال.. ريال مدريد يصطدم بـ مانشستر سيتى مجددًا

"فتاة الخليفة" تُهشم جسدها هربًا من الاغتصاب على يد خطيبها

"محضر شرطة" ينهى حياة محام على يد بلطجى بالدقهلية

نجوى فؤاد على فراش المرض: ضيعنا عمرنا ببلاش.. ومشتغلتش من قبل كورونا

على جمعة عن ارتداء الفتيات "المايوه": البوركينى أحسن من البكينى

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يُبرئ نفسه ويتهم "حماس" بالوقوف وراء "مجزرة دوار الكويت"

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة