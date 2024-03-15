ضبط 4 عناصر إجرامية فى حملات مكبرة بالسويس والقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتيِّ أمن (القليوبية – السويس) من تحقيق النتائج الإيجابية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

مديرية أمن القليوبية

ضبط عاطل "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة محتويات خزينة خاصة بأحد مكاتب الشحن والتفريغ،الكائن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، واعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

مديرية أمن السويس

ضبط 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة الزهور ببورسعيد لقيامهم بسرقة مبالغ مالية من معملين طبيان والشروع فى سرقة آخر بدائرة قسمى شرطة “السويس – الأربعين” وأرشدوا عن "جزء من المبالغ المالية المستولى عليها"، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.