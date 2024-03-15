أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية عن قواعد الأمم المتحدة لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح

اختتمت أكاديمية الشرطة فعاليات دورة "إعداد المدربين حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل" بمقر المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بالأكاديمية، والتي عقدت على مدار 3 أيام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات الوزارة.

أهداف الدورة

واستهدفت الدورة إعداد وتدريب الضباط العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكذا مسئولي التدريب في جهات الوزارة على القواعد الدولية الاسترشادية، لمعاملة النزلاء التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذى يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.

وتأتى تلك الدورة في إطار التعاون المستمر والبناء بين مسئولي مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وجهات الوزارة ومنها أكاديمية الشرطة فى نقل الخبرات وتدريب ضباط الشرطة بما لدى المنظمة الدولية من خبرات تخصصية.

تدريبات بنظام التعليم الإلكتروني

كما شهدت فعاليات الدورة التدريبية على مدار فترة انعقادها، تدريبات بنظام التعليم الإلكتروني "E-learning"، اشتملت على عدة محاور خاصة بقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة النزلاء، تم تنفيذها بالاستعانة بالتجهيزات اللوجستية المتطورة التي كانت محل إشادة من خبراء ومسئولي المنظمة.

وفى نهاية الدورة التدريبية تقدم مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلي الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.

ويأتي تنظيم تلك الدورة انعكاسًا لمدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر الأمني في مختلف المجالات الأمنية.