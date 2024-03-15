كشف لغز فيديو سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بشبين الكوم

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنًا تعليقًا مدعومًا بصور ادّعت خلاله صاحبة الحساب قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالي من داخل سيارة ملك زوجها، بمنطقة شبين الكوم بالمنوفية.

وبالفحص تبيَّن أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بالمنوفية من زوج الشاكية (تاجر منظفات) بتضرره من قيام شخص مجهول بمغافلته وسرقة مبلغ مالي من داخل السيارة خاصته، حال قيامه بتسليم بضاعة لأحد المحلات التجارية.

وعلى الفور، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، وأرشد عن المبلغ المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.