القبض على تجار سلاح بتهمة غسل 27 مليون جنيه في الأراضي والعقارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - الأنشطة التجارية – شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريبًا) فتم تتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.