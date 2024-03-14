الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على تجار سلاح بتهمة غسل 27 مليون جنيه في الأراضي والعقارات

متهم
متهم

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة قنا) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - الأنشطة التجارية – شراء السيارات).

قدرت أفعال الغسل بـ (27 مليون جنيه تقريبًا) فتم تتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الإدارة العامة مكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة مكافحة المخدرات معلومات جنائية

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