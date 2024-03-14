الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا تهريب بضائع و2512 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 3 قضايا تهريب بضائع.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2512 مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط 25 قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (266) حكما قضائيا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 8 قضية تزوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم التهريب إحكام السيطرة الأمنية أمن المنافذ تهريب البضائع المنافذ الجمركية 3 قضايا

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