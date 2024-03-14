ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية للآداب بأكتوبر

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاء القبض على فتاة لاتهامها بالترويج للأعمال المنافية للآداب بأكتوبر.

القبض على فتاة روجت مقاطع فيديو خادشة للحياء بأكتوبر

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى الفتيات ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة، وعثر بحوزتها على هاتفى محمول بفحصهما فنيا تبين احتوائهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.