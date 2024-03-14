الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة للنصب على المواطنين بالقاهرة بدعوى تشغيلهم فى شركة أدوية

عصابة
عصابة

كشفت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم  شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من عاطل- مقيم بمحافظة الشرقية بتضرره من عاطل- مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بالتواصل معه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وإيهامه بقدرته على توظيفه بإحدى شركات الأدوية وطلب التقابل معه بدائرة القسم للاتفاق على الأوراق المطلوبة للوظيفة.

وعقب تقابلهما بدائرة القسم طلب منه هاتفه المحمول لتصوير الأوراق المطلوبة للتوظيف، إلا أنه فوجئ بمغافلته وسرقة الهاتف المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتصرفه فيه بالبيع لعميليه سيئي النية - مقيمين بمحافظتي القاهرة والجيزة لأحدهما معلومات جنائية.

وتمكنت الداخلية من ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستولى عليه، واعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، وارتكابهم 6 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدوا عن باقى المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية شرطة عابدين مديرية امن القاهرة شركات الأدوية سيئي النية معلومات جنائية

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