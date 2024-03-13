"الداخلية" تحبط ترويج 30 طن ملابس مهربة من الخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهرب الضريبى.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الاقتصادى قيام (مالك إحدى شركات الاستيراد والتصدير - كائنة بمنطقة العمرانية بالجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالملابس المستوردة المستعملة "البالة" والممنوع الإتجار بها خارج المنطقة الحرة بأحد الموانئ، متخذًا من (3 مخازن خاصة بالشركة - كائنين بالجيزة) مكانًا لتخزين تلك البضائع.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر داخل المخازن على (583 بالة ملابس وزنت قرابة 30 طنا)، وأقر بقيامه بتهريبها من الخارج بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" تم ضبطه)، ونقلها للمخازن المشار إليها تمهيدًا لبيعها.. وبمواجهة الأخير أقر بما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.